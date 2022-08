EHCW vor erstem Testspiel – Mit fünf Tryouts in die erste Eiswoche Der EHC Winterthur begann diese Woche wie viele andere Clubs mit dem Eistraining. Allerdings nicht in der Heimhalle, sondern in Wetzikon. Urs Kindhauser

Der Bülacher Verteidiger Dominique Posch befindet sich beim EHCW im Probetraining. Foto: Leo Wyden

Der EHC Winterthur begann diese Woche mit dem Eistraining. Doch dieses findet bis und mit Mittwoch nicht wie geplant in Winterthur statt, sondern in Wetzikon. Der Grund: Am Dienstag und am Mittwoch wird in der Deutweghalle der neue Videowürfel montiert, was aus technischen Gründen nicht früher möglich war. Am Freitag findet in Winterthur das erste Testspiel statt. Um 19.45 Uhr ist der SC Langenthal der erste Gegner des EHCW. Gegen die Oberaargauer eröffnen die Winterthurer am 16. September auch die Meisterschaft, dann aber auswärts.