2:0-Sieg des FCW gegen Yverdon – Mit Geduld und einem zweiten Penalty Der FC Winterthur ist mit nun schon vier Punkten Vorsprung auf den FC Vaduz Zweiter der Challenge League. Das 2:0 (0:0) gegen den Aufsteiger Yverdon-Sport war allerdings Ergebnis eines zähen Kampfs. Hansjörg Schifferli

Die Erlösung für den FCW: Roberto Alves verwertet seinen zweiten Penalty zum 1:0. Foto: Christian Merz

Es war ein zäher Kampf, ja ein veritables Geduldspiel zu erwarten auf dem Weg des FCW zum budgetierten Heimsieg gegen Yverdon-Sport. Am Ende wurden die Winterthurer mit einem mehr als verdienten Dreier belohnt, aber zumindest die Geduld ihrer Anhänger haben sie erheblich beansprucht. Sie verpassten es nämlich, schon sehr früh auf den richtigen Weg einzuschwenken: Bereits in der 8. Minute konnte Roberto Alves, Roman Buess‘ Stellvertreter am Elfmeterpunkt, einen Foulpenalty treten. Aber er schob den Ball am – aus seiner Sicht – rechten Pfosten vorbei.