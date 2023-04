Niedergang der Credit Suisse – Mit Grössenwahn in den Untergang Kurz vor dem Kollaps der CS legten sich ihre Finanzchefs mit den mächtigsten Regulatoren der Welt an. Am Ende blieb der Grossbank nur die Kapitulation. Arthur Rutishauser Beatrice Bösiger

Aus den USA musste sich die Schweizer Grossbank unangenehme Fragen gefallen lassen: Gebäude der Credit Suisse in New York. Foto: Martin Rütschi (Keystone)

Kaum eine andere Bank musste in den USA so viel Bussgeld abliefern wie die Credit Suisse. Dass sie es sich aber auch in den letzten Monaten leistete, mit der amerikanischen Notenbank (Fed) sowie der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) darüber zu streiten, ob die Regeln, die für alle anderen gelten, auch bei ihr anwendbar seien, grenzt an Grössenwahn oder an Realitätsverlust.