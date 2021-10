1:6 des EHCW gegen Kloten – Mit grossen Emotionen ins Verderben gelaufen Die Winterthurer kassieren im Derby viel zu viele Strafen. Deshalb schiesst Kloten bei seinem 6:1-Sieg in der Zielbau-Arena vier Tore in Überzahl. Urs Kindhauser

Der EHCW hatte seine offensiven Momente: Tom Gerber (hinten) prüft Klotens Goalie Sandro Zurkirchen. Foto: Christian Merz

1:6 – am Ende war das wieder ein Resultat in einem Derby zwischen dem EHCW und Kloten, wie man es in den letzten zwei Jahren oft gesehen hatte. Man konnte nicht sagen, es sei zu hoch ausgefallen. Vielmehr war es einfach das Ergebnis zwischen zwei Teams, von denen das eine zwar dezidiert kämpfte und sich gewiss nicht vorwerfen lassen musste, nicht alles gegeben zu haben. Nur hat das andere seine Möglichkeiten eben resolut ausgenutzt. Die kamen vor allem im Powerplay und da waren die Klotener stark. Sie schossen vier ihrer sechs Tore in Überzahl.