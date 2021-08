Letzter Test in Thun – Mit gutem Gefühl steigt Pfadi in den Supercup Eine Woche vor dem Saisonstart und der ersten Titelvergabe hat Pfadi Winterthur seine Testspiele abgeschlossen. Die Bilanz ist positiv. Urs Stanger

Überragend war Pfadis Aufbauer Aleksandar Radovanovic im Testspiel in Thun. Deuring Photography

Die ersten zehn und die letzten 15 Minuten des Testspiels in Thun machten den Unterschied zum 28:22 aus. Pfadi-Trainer Goran Cvetkovic hob da die «Topverteidigung und die Effizienz im Angriff» hervor. Wieder habe er taktisch «die ganze Palette ausprobiert», bis hin zum 5-1-System als dritter Abwehrvariante oder ungewohnten Formationen im Rückraum.

«Ein Sieg mit sechs Toren in Thun gibt ein gutes Gefühl für den Supercup. Mehr aber auch nicht», sagt Cvetkovic und blickt auf den Saisonstart am kommenden Samstag, wenn die Winterthurer in ihrer Axa-Arena den HSC Suhr Aarau, den Titelverteidiger, zum Supercup empfangen.