Pfadi Winterthur vor der Saison – Mit gutem Spirit, aber nicht frei von Sorgen Noch eine Woche dauerts bis zum Saisonstart in der Handball-NLA. Pfadi Winterthur hat einen grösseren Umbruch zu bewältigen und erneut Verletzungspech. Urs Stanger

Fünf Tore aus fünf Versuchen erzielte Kreisläufer Eduardo Mendonça in Pfadis Testspiel gegen Handball Tirol. Foto: Deuring Photography

Die Aufgabe ist ebenso reizvoll wie unangenehm: Am nächsten Donnerstag bestreitet Pfadi sein erstes Meisterschaftsspiel. Die Winterthurer treten beim HC Kriens-Luzern an, der sich in der Schweizer Clubhierarchie nach oben bewegen will. Die Ambitionen tragen vor allem einen Namen: Andy Schmid, der beste Handballer, den das Land je hatte, ist zurück in der Innerschweiz und wird jeden Gegner auf die Probe stellen.