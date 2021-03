Kolumne Landluft – Mit Humor in die Monsterdebatte Der Nationalrat diskutierte am Montag bis in die Nacht hinein. Im Tösstal droht bald ein ähnliches Szenario. Rafael Rohner

Die Landluft ist eine Kolumne des Regionsressorts und wirbelt alles durcheinander. Grafik: Ruedi Widmer

Über zehn Stunden dauerte die Sitzung des Nationalrats am Montag. Feierabend war erst nach Mitternacht. In Wildberg dürfte das bei einigen Erinnerungen wecken. Denn im Dezember 2015 diskutierten die Stimmberechtigten in der reformierten Kirche ebenfalls bis nach Mitternacht. Die Versammlung hat längst Legendenstatus: Es gab mit all den Voten ein ziemliches Durcheinander, und dann krachte auch noch das Rednerpult des Gemeindepräsidenten zusammen.

Nach der Mammutdebatte in Bern ging SRF der Frage nach, wie die Politiker und Politikerinnen die lange Zeit im Rat überstanden haben. Christa Markwalder meinte, ihr komme zugute, dass sie ein Nachtmensch sei. Martin Candinas blieb hellwach, weil er schon früher im Ausgang trainiert habe, länger aufzubleiben. Und Jon Pult hat es geholfen, zwischendurch ein paar Witze zu reissen und die Sache mit Humor zu nehmen.

Die Tipps sind sehr wertvoll! Zumal in der Region bald wieder längere Gemeindeversammlungen anstehen. In Wila zum Beispiel wird die Zukunft der Gemeinde diskutiert. Möglich ist alles: vom Status quo bis zur Fusion mit der (ungeliebten) Nachbargemeinde Turbenthal. Am Informationsabend im Herbst dauerte es zwei Stunden, bis die Behörden von Schule und Gemeinde alle Szenarien und Positionen präsentiert hatten.

Es wird während der entscheidenden Debatte also genug Zeit bleiben, um Witze zu reissen. Vielleicht wagt jemand eine Anspielung auf das Dorf von Dichter Gottfried Keller, das ähnlich tönt? Seldwyla! Dort sind die Leute temperamentvoll und lustig. Das Politisieren über Strukturen ist ihre Leidenschaft – vor allem dann, wenn gerade wenig Geld zirkuliert.