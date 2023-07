Serie: Arbeiten im Sommer – Mit ihrer Glace aus frischen Himbeeren versorgen zwei Bauern die Region Auf dem Talacherhof sorgt ein Bruder dafür, dass die Himbeeren wachsen. Der andere macht daraus Glace. Viel Arbeit haben im Sommer beide. Aber einer sagt: «Meine ist massiv langweilig.» Roger Meier

Bauer Thomas Vollenweider produziert und probiert so viel Glace, dass er in seiner Freizeit keine mehr anschauen könne. Foto: Madeleine Schoder

Glacemasse in die Glacemaschine füllen, grünes Startknöpfchen drücken, Masse in einen Messingkübel leeren und portionenweise in 125-ml-Kübeli pressen – «die Arbeit ist massiv langweilig», sagt Bauer Thomas Vollenweider und lacht.

Der 44-Jährige ist auf dem Talacherhof in Illnau für die Glaceproduktion zuständig. Im Sommer steht er an vier Tagen pro Woche mit Haarnetz vor seinem «Kälte-Rudi G9» und wartet, bis die Mischung aus Himbeeren, Zucker und Bindemittel die richtige Farbe und damit die richtige Konsistenz hat.

Ein Rezept gibt es nicht zu verraten: Aus 10 Kilogramm Himbeeren macht er 24 Liter Glace. Geschmacksverstärker oder Konservierungsmittel verwendet er keine. Und wie viel Zucker es braucht, entscheidet er je nach Süsse der Frucht. «Gute Glace ist ein Erfahrungswert», sagt Vollenweider.

In den heissen Monaten produziert er wöchentlich je 1000 Becher «Bauernhofglace» der wichtigsten Sorten: Stracciatella, Vanille, Schokolade, Erdbeere und von Juli bis und mit September vor allem Himbeere.

Aromatisch, aber krankheitsanfällig

Dafür, dass er stets auf frische Himbeeren zurückgreifen kann, sorgt sein Bruder Patrick Vollenweider. Er ist im Sommer für zwölf Reihen Himbeerstauden à 180 Meter verantwortlich. Sie erstrecken sich auf der Fläche eines Super-League-Fussballfeldes.

Damit die Triebe nicht brechen, müssen die reifen Himbeeren sanft abgezogen werden. Landwirt Patrick Vollenweider zeigt, wie. Foto: Madeleine Schoder

Unter der Gewächshausfolie kreucht und fleucht es. Dort ruhen sich Hunderte von Bienen von ihrer Arbeit an den Blüten aus. Auch Patrick Vollenweider schleicht mehrmals täglich um seine Himbeersträucher herum, schaut, ob sie richtig treiben und ob sie gesund sind. Die Sorte Tulameen ist zwar für ihren intensiven Geschmack bekannt. Sie sei aber auch besonders krankheitsanfällig und heikel, sagt der 37-Jährige.

Die Wasserzufuhr überwachen ein Computer und Sensoren in der Erde. Ist sie zu feucht oder zu trocken, sendet das System einen Alarm auf Vollenweiders Handy. Dann muss er nachschauen, ob ein Schlauch verstopft oder kaputt ist, und möglichst schnell handeln.

Sein unberechenbarster Feind ist aber Drosophila suzukii, die japanische Kirschessigfliege. Sie legt ihre Eier vorzugsweise in reife Früchte und richtet in der Schweiz seit 2011 Schaden in der Landwirtschaft und in der freien Natur an.

17 Tonnen Himbeeren pro Saison

Vor ein paar Tagen hat Patrick Vollenweider eine um seine Himbeeren kurven sehen. «Jetzt muss ich aufpassen», sagt er. Er hat seine Saisonarbeiterinnen deshalb angewiesen, die Beeren am Boden konsequent zu entsorgen. Die geernteten Früchte sollen sie umgehend in den Kühler bringen.

Zehn Helferinnen und ein Helfer aus Rumänien und Polen unterstützen die Vollenweiders im Sommer. Für 3320 Franken brutto pro Monat heuen und jäten sie und pflegen die Früchte- und Gemüsekulturen auf dem Hof. Jeden zweiten Tag spazieren die Frauen mit einem Anhänger voller grüner Gemüsekästen durch die Reihen mit Himbeerstauden und ernten die reifen Früchte.

Wenn sie und ihr Chef die Arbeit richtig machen, kann die Familie Vollenweider die Kundschaft in der Region in einer Saison mit etwa zwölf Tonnen Himbeeren beliefern. Ein bis zwei Tonnen landen in der Güllegrube. Die restlichen drei Tonnen bezeichnet Patrick Vollenweider als «zweitklassige Himbeeren». Die Vollenweiders entfernen Flecken und unreife Stellen und verkaufen einen Teil der Beeren in ihrem Hofladen. Den Rest frieren sie ein und verwenden sie für die hauseigenen Confis und für ihre Glace.

Glace aus der Not heraus gefroren

Das war nicht immer so. In den Neunzigerjahren begannen Thomas und Patrick Vollenweiders Eltern, auf ihrem Acker- und Viehbetrieb Beeren anzupflanzen. Indem sie die Produktion stetig gesteigert hätten, sei auch die Menge an zweitklassigen Beeren gestiegen, sagt Patrick Vollenweider.

2005 suchte die Familie Vollenweider eine Möglichkeit, ihre Kuhmilch zu verwerten. Der Nationalrat hatte kurz zuvor die Milchkontingentierung per 2009 abgeschafft. Für die Vollenweiders hiess das: Spätestens dann wird die Milchmenge steigen und der Preis pro Liter Milch sinken.

Frisches Himbeersorbet: Aus 10 Kilogramm Beeren werden 24 Liter Glace. Foto: Madeleine Schoder

Als ein Unternehmer aus Holland an sie herangetreten sei und ihnen angeboten habe, mit ihnen Glace zu produzieren, sei den Eltern klar geworden: Mit Rahmglace liesse sich doch noch ein Teil der Milch zu Geld machen. Und aus den zweitklassigen Himbeeren und Erdbeeren könnte man Sorbets herstellen, so die Idee.

Die Kooperation mit dem Holländer schlugen die Eltern aus. Sie nahmen 100’000 Franken in die Hand und investierten in ein Kühlhaus, eine 3,5-Liter-Glacemaschine und einen Milch-Pasteurisator. Mit im Kaufdeal: eine zweitägige Glaceschulung mit einem italienischen Vertreter. «Die lieben Glaces und wissen, wovon sie reden», sagt Patrick Vollenweider.

Heute sind die Bauernhofglaces vom Talacherhof rund um Winterthur, aber auch in Cafés, Bäckereien und Supermärkten der Stadt Zürich erhältlich. Sie würden etwas 40 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen, sagt Thomas Vollenweider, der Glaceverantwortliche. «Wir haben den Umsatz jedes Jahr verdoppelt.»

In den heissen und fruchtbaren Monaten sind die Vollenweiders nicht zuletzt durch ihr Zusatzgeschäft ausgelastet. «Der Sommer ist für uns Stress pur», sagt Patrick Vollenweider. Für den Winter suche man hingegen ständig nach zusätzlicher Arbeit. «Aber so richtig gute Ideen haben wir nicht.»

Roger Meier ist MAZ-Volontär beim Landboten. Er hat an der Uni Zürich Religionswissenschaft studiert und ist ausgebildeter Gymilehrer. Mehr Infos

