Serie «Wie wir leben» – «Mit jedem Kind wird man gelassener» Antonia (50) und Rolf Specht (69) haben fünf Töchter und fünf Söhne. Ihr Erziehungsprinzip ist: So wenige Regeln wie möglich. Tina Huber

Antonia und Rolf Specht mit sechs ihrer zehn Kinder. Oben (stehend mit Hund Daisy): Ezra; sitzend in der Mitte: Michal (l.) und Hannah; sitzend vorne (v.l.n.r.): Rinah, Lilith und Ava; vorne Hund Astor. Foto: Andrea Zahler

Antonia Specht: «Was ich nicht mehr hören kann, ist die Frage nach der Wäsche. Wie viele Maschinen pro Tag? Das ist wirklich nicht das Spannendste an unserem Leben. Aber wenn wir schon dabei sind: ungefähr vier Maschinen. Den Knopf zu drücken, ist meist das Letzte, was ich abends tue. Und das Erste, wenn ich morgens um halb fünf aufstehe. Ich mache mir einen Kaffee und erledige die erste Maschine Wäsche. Das klingt jetzt wahnsinnig anstrengend. Aber ich empfinde das nicht so. Es hat uns ja niemand eines Morgens geweckt und gesagt, bitte schön, hier sind eure zehn Kinder.»