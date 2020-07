Entsorgungsstelle in Zell – Mit Kameras gegen Abfallsünder Der Gemeinderat will die Entsorgungsstelle im Zeller Dorf Kollbrunn mit Videoüberwachung ausrüsten. Immer häufiger wurde Abfall wild deponiert. Rafael Rohner

Eine Kamera soll künftig auch bei der Metallsammelstelle installiert sein. Bild: Fabio Derungs

Schon als die unterirdische Glas- und Metallsammelstelle beim Bahnhof Kollbrunn 2016 gebaut wurde, war eine Videoüberwachungsanlage ein Thema. Man hat dann aber darauf verzichtet, was zu Beginn kein Problem war. Denn es wurde kaum Abfall deponiert. Mit der Zeit hat sich das jedoch geändert, wie es in einer Mitteilung des Gemeinderats heisst. Das Littering nehme immer gravierendere Formen an. «Die Gemeindearbeiter müssen meist zweimal pro Woche sich in Säcken befindendes Glas oder Büchsen einwerfen oder abgestellten Abfall entsorgen.» Zusätzlich müsse die Sammelstelle mehrmals pro Woche gereinigt werden.