Am Deutweg in Winterthur – Mit Kind und Katastrophe auf dem Eis Schlittschuhlaufen ist eine tolle Freizeitbeschäftigung für jedermann. Auch für ein Kleinkind? Ein Selbstversuch in Winterthur. Tanja Hudec

Schlittschuhlaufen ist nicht für jedes Alter geeignet: Gewisse Kleinkinder – und ihre Eltern – sind mit dieser Freizeitbeschäftigung überfordert. Foto: Alberto Cortes

Was macht man bei minus drei Grad und Schneefall mit einem gut jährigen Kind, das es keine zwei Stunden am Stück in der Wohnung aushält? «Schlittschuhlaufen wär doch wieder mal schön», sage ich zu meinem Mann mit der Vorstellung im Kopf, wie wir – die Kleine zwischen uns an den Händen – selig lächelnd übers Eis gleiten. Das Fiasko, das sich demnächst abspielen sollte, hätte ich vorhersehen sollen. Die ersten Indizien präsentierten sich früh.