Internetphänomen aus Österreich – Mit Klischees gegen Sexismus Millionen haben Spass daran: Comedienne Julia Brandner geht auf Instagram gegen Betonköpfe vor, indem sie sexistische Stereotype verdreht. Andreas Tobler

«Jeder Hate-Kommentar pusht meinen Algorithmus», sagt Comedienne Julia Brandner. Foto: Ben Deiss

Julia Brandner hat es auf Betonköpfe abgesehen. Also auf all die Typen, die Klischees zementieren. «Torsten, bist du dir sicher, dass du heute Pizza essen willst? Hast du keine Angst, dass du nicht mehr in die Badehose passt?», sagt sie dann. Oder: «Hey Süsser, ist deine Chefin da, ich muss in der Sache mit jemand Kompetentem sprechen.»

Brandners Erfolgsformat auf Instagram trägt den Titel «Wenn man mit Männern reden würde wie mit Frauen». Der längliche Formattitel benennt sehr präzise, was die 25-jährige Österreicherin macht: Sie nimmt all die flapsigen Sprüche, Bemerkungen und falschen Komplimente, die Frauen so zu hören bekommen – und gibt sie zurück an die Absender, also an die Männer, aber auch an alle anderen, die in starren Kategorien denken. Mit überwältigendem Erfolg: Über eine halbe Million Mal wurden die Videos – sogenannte Reels – auf Instagram geschaut.

