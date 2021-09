HC Rychenberg – Mit Kontinuität hohen Zielen nachjagen Der HC Rychenberg hat seinen NLA-Kader bloss geringfügig verändert. Die Kontinuität soll die Winterthurer noch näher an die Top 4 bringen. René Bachmann

Eine der wenigen Kaderergänzungen des HC Rychenberg: Eigengewächs Marco Eyer. Deuring Photography

In den letzten zwei Saisons schaffte es der HC Rychenberg, den besten Teams der Schweiz peu à peu näher auf die Pelle zu rücken. Er etablierte sich als ernstzunehmender Verfolger der Top 4. Nicht zuletzt erhebliche Fortschritte im Spiel mit dem Ball lagen dieser positiven Entwicklung zugrunde. Die Konsequenzen daraus waren erheblich mehr Ballbesitz, mehr Spielkontrolle, erhöhte Pressingresistenz und auch weniger Mühe gegen ähnlich starke oder schwächere Mannschaften, was sich in der Qualifikation in der Erhöhung des Punkteschnitts von 1.5 auf 1.73 niederschlug.