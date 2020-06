Landluft-Kolumne – Mit Lavendel gegen die Fernsehliebe Mohn steht für Versuchung, lasst die «Bachelorette» kreativere Blumen überreichen. Nicole Döbeli

Rosen sind rot, Veilchen sind blau, so viele Muckis kämpfen um eine Frau. Die Sendung «Bachelorette» ist so trashy wie beliebt. In der aktuellen Staffel bemühten sich mit Christian und Mike auch zwei Kandidaten aus der Region Winterthur um ein Date mit Chanelle, die jeweils per Blumengruss entscheidet, wer bleiben darf und wer gehen muss. Dass sie rote Rosen überreicht, ist einerseits sehr klassisch, andererseits aber auch ein wenig langweilig.