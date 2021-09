Hot Goth – Mit Leder, Nieten und Korsett zurück zur Normalität Kourtney Kardashian, Megan Fox und Travis Barker machen vor, wie es geht: Gothcore, der Flirt mit der dunklen Seite, wird auch bei uns bald das Strassenbild erobern. Lisa Füllemann

Stylische Vampirin: Kourtney Kardashian und Rockerfreund Travis Barker in Venedig. Foto: Getty Images

Sie ist die älteste Tochter im berühmtesten Matriarchat der Welt. Kourtney Kardashian, die in der Reality-Show «Keeping up with the Kardashians» die Rolle der eher braven und etwas langweiligen Mutter hatte. Doch seit dem Ende der Show – und dem Anfang ihrer Romanze mit Blink-182-Drummer Travis Barker – ist das anders. Die 42-Jährige hat mit ihrer Garderobe, passend zu ihrem voll tätowierten Rockerfreund, auf die dunkle Seite gewechselt. Bei einem Trip nach Venedig trug sie mit Nieten besetzte Mules von Givenchy oder ein rotes geschnürtes Korsettkleid von Dolce Gabbana mit langen schwarzen Handschuhen.