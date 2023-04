FCW vor dem Luzern-Spiel – Mit Ltaief und Burkart – wohl Saisonende für Ramizi Trainer Bruno Berner kann gegen den FC Luzern womöglich auf die Comebacks von Sayf Ltaief, Nishan Burkart und Granit Lekaj hoffen. Zudem beurteilt er das Testspiel unter der Woche positiv. Gregory von Ballmoos

Samir Ramizi, hier im Duell mit Jordi Quintillà, fehlt dem FCW weiterhin. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Der letzte Spieltag lief nicht für den FC Winterthur. In Basel unterlag der FCW in einem Spiel, das auch unentschieden enden kann 0:2. Zudem gewannen die Grasshoppers zum dritten Mal in Serie. Damit hat sich GC aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Das sieht auch FCW-Trainer Bruno Berner so. Das noch Unglücklichere aus Winterthurer Sicht war aber der Last-Minute-Sieg des FC Sion. Den Wallisern gelang der Lucky Punch in der 95. Minute gegen Luzern. Das führt dazu, dass der FCW wieder auf dem Barrageplatz liegt.

Berner interessiert das wenig. «Es geht um uns und unsere Entwicklung», sagt er. Und diese stimme ihn positiv. Er führt zwei Beispiele aus. Zum einen die Spiele in Basel: Im Herbst lag der FCW nach 10 Minuten 0:2 zurück, die Entscheidung fiel bereits kurz nach der Halbzeit durch das Tor von Bradley Fink zum 0:3. Letzte Woche brauchten die Basler 85 Minuten, um das Spiel zu entscheiden. Zum anderen die Spiele gegen Luzern. Im ersten Spiel unterlag der FCW gleich 0:6, das Zweite endete 1:1. Berner wählt die beiden Beispiele natürlich aus Aktualitätsgründen. Basel war das letzte Spiel, Luzern ist am Ostermontag zu Gast auf der Schützenwiese. Mit dem Spiel gegen Luzern schliesst der FCW das dritte Viertel ab.

Auch Fayulu zurück

Dabei dürfte der FCW-Trainer auch auf Sayfallah Ltaief und Nishan Burkart zurückgreifen können. Die beiden Flügel kehrten am Mittwoch bei Test gegen den FC Uster nach ihren Verletzungen zurück. Auch Captain Granit Lekaj und Torhüter Timothy Fayulu kamen wieder zum Einsatz. Das Spiel gewann der FCW 5:0. Berner war zufrieden mit dem Auftritt. Auch wenn sein Team in der Pause nur 1:0 führte. «Wir kreierten gefährliche Situationen», sagt er.

Übrigens auch Joaquìn Ardaiz darf gegen den FC Luzern auflaufen. Eine Klausel, die den Einsatz des Stürmers gegen seinen Hauptverein ausschliesst, bestehe nicht. Nicht mit dabei sein werden Samuel Ballet, Jozef Pukaj und Samir Ramizi. Bei den letzten beiden deutete Trainer Berner gar das Saisonende an.

