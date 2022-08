«Apropos» – der tägliche Podcast – Mit Mitte 50 noch einmal in die Lehre Er war mal Firmenchef, nun ist er Bauernlehrling: Beat Rothacher hat im mittleren Alter beruflich noch einmal von vorn begonnen. Damit ist er nicht allein. Mirja Gabathuler als Host Angela Barandun als Gast Vivienne Kuster als Produzentin

Der Lohn war gut, das kleine Unternehmen, das er leitete, lief gut. Trotzdem beschloss Beat Rothacher mit Mitte fünfzig, seinen Alltag auf den Kopf zu stellen – und noch einmal eine Lehre zu beginnen. Er arbeitet nun zeitweise als Stift auf einem Bauernhof.



Beat Rothacher ist kein Einzelfall. Was treibt Menschen an, im mittleren Alter beruflich umzusatteln und eine neue Karriere zu beginnen? Und was sagt das über unseren Zeitgeist aus? Antworten hat Tamedia-Nachrichtenchefin und Autorin Angela Barandun in einer neuen Folge des Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

