Freizeit in Dinhard – Mit neuem Rätsel-Trail den Bibern auf der Spur Während des Lockdown im Frühling liefen hunderte Familien in Dinhard den Bibertrail ab. Nun soll ein Bibertrail 2.0 entstehen. Jonas Gabrieli

Lea Ventura erstellte im Frühling einen Bibertrail durch Dinhard. Es war eine Abschlussarbeit der Sekundarschule Rickenbach. Foto: Enzo Lopardo

«Es ist eine Erfolgsstory, die weitergeführt werden soll», sagte der Dinerter Kulturvorsteher Hanspeter Steiner an der Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend. Er meinte den Bibertrail, auf einer dreieinhalb Kilometer langen Strecke konnte man letzten Sommer an insgesamt zwölf Posten Rätsel lösen und mit etwas Glück auch Biber beobachten. Per SMS erhielt man fortlaufend Informationen.

Entstanden war der an einen Foxtrail angelehnte Parcours im Rahmen einer Abschlussarbeit der Sekundarschule Rickenbach. Schülerin Lea Ventura hatte die Idee dazu. Während des Lockdown im Frühling besuchten hunderte Familien den Bibertrail, der am Bahnhof Dinhard startete.

Eine intensive Zeit für die Familie Ventura, wie Steiner sagte: «Sie waren Tag und Nacht am Telefon, um die Leute durchzulotsen.» Mittlerweile hat die Initiantin ihre Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit begonnen.

Eine App ist angedacht

Um den Bibertrail sollten sich neue Menschen kümmern. In der «Dinerter Zytig» gab es deshalb einen Aufruf zur Mithilfe. Erfolgreich, wie Steiner sagte. «Einige Familien haben sich zusammengetan.»

Diese sollen nun ein neues Konzept erarbeiten. «Ein Bibertrail 2.0», sagte Steiner. Angedacht sei, dass man mit einer App automatisiert Instruktionen erhalte, um den Weg ablaufen zu können. «Der Weg wird verändert, orientiert sich aber auch wieder den Bibern entlang», sagte Steiner. Dieses Mal solle etwa das Gewerbe stärker eingebunden werden.

Starten soll der neue Trail vor Ostern. «Es ist in der aktuellen Lage ja eine gute Freizeitbeschäftigung.»