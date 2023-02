Neue Abfallkübel in Winterthur – Mit neuen Kübeln gegen schlaue Raben und Littering Rund eine Million Franken lässt sich die Stadt 300 neue Abfallkübel an den Bushaltestellen kosten. Im Endeffekt will man damit auch Geld sparen. Patrick Gut , Marc Dahinden (Foto)

Heute sind an den Winterthurer Bushaltestellen Gitterkübel mit einem Volumen von 65 Litern Standard. Sie sollen in den nächsten Jahren ersetzt werden. Foto: Marc Dahinden

Mit den Abfallsammelbehältern im öffentlichen Raum ist es wie mit den WC-Spülungen. Die Menschen nutzen sie wie selbstverständlich und machen sich meist keinerlei Gedanken dazu. Ungleich grösser dürfte die Gedankenarbeit seitens der Stadt sein. Bis 2026 ersetzt sie etappenweise die rund 300 Gitterkörbe an den Bushaltestellen. Die heutigen Sammelbehälter stammen aus den 1970er-Jahren; die meisten von ihnen sind am Verrosten oder sie fallen auseinander, schreibt der Stadtrat in einem Beschluss zum Geschäft.