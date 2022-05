Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Mit neun Jahren Verspätung: Der letzte Pannenzug soll Ende Sommer kommen Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Der letzte von 62 Fernverkehrszügen des Typs FV-Dosto wird noch vor dem Herbst bei den SBB eintreffen. Im Foto ist das Modell im Zürcher Hauptbahnhof zu sehen. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Frohe Botschaft von SBB-Chef Vincent Ducrot: Ende Sommer solle der letzte von 62 neuen Doppelstöckern geliefert werden, verkündete er auf sozialen Medien. Der Doppelstöcker, wahlweise als Pannen- oder Schüttelzug bezeichnet, war eine Zangengeburt. Denn auch wenn sich Ducrot nun freut: Ursprünglich sollten die Züge 2013 geliefert werden. Dann wurde der Termin auf 2015 geschoben. 2019 waren die SBB noch zuversichtlich, dass bis 2021 alles unter Dach und Fach ist. Doch daraus wurde wiederum nichts. Nun scheint aber alles zu einem guten Ende zu kommen. Zumindest, was die Ablieferung der Züge anbelangt. Eine Fahrt in den Doppelstöckern fühlt sich noch immer an, als wäre man in einem Schüttelbecher gefangen.