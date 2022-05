Zweite Wahlgänge im Weinland – Mit nur drei Stimmen und per Los in die Behörde gewählt Am Sonntag fanden im Zürcher Weinland einige zweite Wahlgänge und ein paar Abstimmungen statt. In Rheinau wurde ein Losentscheid gefällt. Markus Brupbacher

Blick auf die Klosterinsel Rheinau, die im Rhein liegt. Foto: Madeleine Schoder

Die Weinländer Gemeinde Berg am Irchel war bis am Sonntag die einzige im Bezirk Andelfingen, deren Gemeinderat nach dem ersten Wahlgang vom 27. März noch nicht komplett war. Mit der Wahl von André Gschwend (73 Stimmen) ist die Bergemer Exekutive nun vollständig. Ausserdem ist Ivo Berweger in die Rechnungsprüfungskommission (RPK) gewählt worden (163 Stimmen).