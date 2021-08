Zwangsversteigerung in Hagenbuch – Mit nur einmal Handheben zum neuen Haus Der Weg zu Wohneigentum wird immer steiniger. Doch in Hagenbuch kam jemand kürzlich blitzschnell an ein neues Haus. Nicole Döbeli

Ein Reiheneinfamilienhaus an der Schneiterstrasse in Hagenbuch wurde zwangsversteigert. Foto: Madeleine Schoder

Rund 260 Quadratmeter Wohnfläche auf sieben Zimmer mit Büro verteilt, dazu Anteile am Garten, Terrasse und zwei Parkplätze: auf dem Papier ein attraktives Angebot. Das Einfamilienhaus in Hagenbuch wurde diese Woche zwangsversteigert.

1,28 Millionen Franken sei die Liegenschaft am Dorfrand wert, ergab eine durch das Konkursamt Elgg angeordnete Schätzung. «Eine Versteigerung durch das Konkursamt kann aber anders als beim Betreibungsamt bei null Franken starten», erklärt der verantwortliche Amtsleiter Stefan Stutz. Je nach Bietbereitschaft ist es also durchaus möglich, so an Schnäppchen zu kommen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung