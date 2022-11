Die Heimreise des FCW – Mit Polizeigeleit durch den gesperrten Gotthardtunnel Der FC Winterthur reiste am Donnerstagabend spät nach Hause. Am Gotthard gab es eine Spezialbegleitung. Gregory von Ballmoos

Im Konvoi durch den Gotthard: Der FC Winterthur bekam nach dem Lugano-Spiel eine Spezialbegleitung. Foto: PD

«Treffpunkt auf der letzten Raststätte vor dem Tunnel» war die Anweisung. Dann ging es für den FCW im Konvoi durch den Gotthard. Die Winterthurer spielten am Mittwochabend in Lugano ihren Cup-Achtelfinal. Mit dem Zug konnten die Fans nicht anreisen, sie wären nicht mehr nach Hause gekommen. Nur: Auch via Gotthard wäre es eigentlich nicht gegangen. Denn der Tunnel war am Donnerstagabend ab 23 Uhr für den Schwertransport reserviert. Das gibt es häufig, heisst es auf Anfrage bei der Kantonspolizei Uri. Am Donnerstagabend waren es rund zehn Transporte, die – einer nach dem anderen – durch den Tunnel mussten.