Amerikanische Süssigkeiten aus Neftenbach – Mit Poptarts und Twinkies macht ein 20-Jähriger ein gutes Geschäft Vor zwei Jahren eröffnete der Neftenbacher Luca Allenspach einen Onlineversand für amerikanische Süssigkeiten und Snacks. Ein Versuch, der sich gelohnt hat. Fabienne Grimm

Vor zwei Jahren hat Luca Allenspach aus Neftenbach einen Candy-Versand eröffnet. Mittlerweile kann er von seinem Geschäft leben. Foto: Madeleine Schoder

In einer unscheinbaren Garage mitten in einem Wohnquartier in Neftenbach hat Luca Allenspach ein Paradies für Schleckmäuler eingerichtet. Über 300 verschiedene Produkte stapeln sich in seinen Regalen. Diese verkauft der 20-Jährige über seinen Onlineshop für amerikanische Süssigkeiten Crazy Sweets & More. Von Schokoladenriegeln mit Erdnussbuttergeschmack über Toaster-Gebäck mit Marshmallow-Füllung zu besonders scharfen Käsechips – Allenspach hat fast alles im Angebot, was die Herzen von Candy- und Snack-Fans höherschlagen lässt.