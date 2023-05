Naturerlebnispfad in Neftenbach – Mit QR-Codes und Baumtelefon durch den Wald Der Naturlehrpfad wird zum Naturerlebnispfad: Neu können Spaziergänger Bäume vermessen und ein Baumtelefon benutzen. Tafeln informieren über den Klimawandel oder das Gleichgewicht des Waldes – nur die Strecke bleibt gleich. Muriel Blum

In der Gegend des Neftenbacher Tobels haben Eiszeitgletscher ihre Spuren hinterlassen. Diese Infotafel ist eine von insgesamt 25 auf dem erneuerten Erlebnisweg. Foto: Michael Roser

Den Naturlehrpfad beim Tobel in Neftenbach gibt es seit September 2001, am Mittwoch wurde er zum Erlebnispfad erneuert. Die 22 in die Jahre gekommenen Infotafeln wurden durch 25 neue Exemplare ersetzt – jetzt mit neuen Themen wie «Klimawandel», «Eiszeit und Vergletscherung» und «Stoffkreislauf eines Baumes». Auf jeder Tafel ist ein QR-Code, über den via Smartphone zusätzliche Bilder und Informationen, an einigen Posten sogar Geschichten und Kinderlieder abgerufen werden können.