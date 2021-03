Freizeit in Winterthur – Mit Speeren und Popcorn bewaffnet wider den Corona-Koller Eine Primarschullehrerin hat mit mehreren Vereinen ein Videoprojekt gestartet, um die Kinder weg vom TV zu locken, raus an die frische Luft. Till Hirsekorn

Akrobatik, Feuerchen machen, Speerwerfen? Das Videoprojekt #wintimoves lockt mit Freizeitideen nach draussen. Fotos: Printscreens

«Die Kinder sitzen ständig vor dem Fernseher oder gamen.» – «Uns gehen langsam die Ideen für Alternativen aus fürs Freizeitprogramm. Hätten Sie einen Tipp?» Solche Sätze leicht ratloser und verzweifelter Eltern kamen der Primarschullehrerin Yvonne Ledermann bei den Zeugnisgesprächen im Januar und Februar immer wieder zu Ohren. Der Corona-Koller wurde immer grösser, und die Situation war für alle unbefriedigend – für Lehrpersonen, Familien, Vereine – und natürlich die Kinder. «Das hat mich ins Grübeln gebracht», sagt Ledermann. Da müsste es doch eine Winterthurer Win-win-Lösung geben, bei der alle, die jetzt im gleichen Boot sitzen, auch am gleichen Strick ziehen? Etwas, um die Kinder für neue Hobbys und Ideen zu begeistern und an die frische Luft zu ziehen. Weg von der Mattscheibe. Innerhalb weniger Wochen entstand so das Projekt #wintimoves.