Q & A zum Moschee-Projekt in Winterthur – Mit Spenden und Allahs Hilfe: Der lange Weg zur eigenen Moschee Moscheen sind in der Schweiz oft in Gewerbehallen eingemietet. Im Nägelsee-Quartier soll ab April ein Neubau entstehen. Fragen und Antworten zu einem besonderen Projekt mit langer Vorgeschichte. Roger Meier

Wird von aussen kaum als Moschee erkennbar sein: Das islamische Begegnungszentrum an der Schlachthofstrasse im Nägelsee-Quartier. Visualisierung: PD

An die 250 Moscheen gibt es in der Schweiz. Meistens sind es kleinere Gebetsräume, die in Industrie- und Gewerberäumen eingemietet sind und von aussen praktisch nicht erkennbar sind.