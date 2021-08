Farbenfrohe Architektur – Mit Traumhäusern gegen die Zersiedelung Das Rotterdamer Architekturbüro MVRDV plant in Mannheim ein buntes Quartier. Ein Beitrag gegen die städtebauliche Ödnis. Laura Weissmüller

Hauptsache bunt: Für den Wiesbadener Projektentwickler Traumhaus hat das Rotterdamer Architekturbüro MVRDV unterschiedliche Haustypen für Mannheims neuen Stadtteil Franklin entwickelt. Foto: MVRDV

Zugegeben, es ist etwas dünnes Eis, diese unterschiedlichen Haustypen als Traumhäuser vorzustellen. Schliesslich haben nicht nur die Grünen dem Einfamilienhaus den Kampf angesagt. Und das völlig zurecht.

Inmitten der Klimakatastrophe und der scheinbar von absolut nichts aufzuhaltenden Asphaltierung kompletter Landstriche wirkt das Einfamilienhaus, zumindest in Innenstadtnähe, wie aus der Zeit gefallen. Weil es zu viel Platz, Ressourcen und Energie braucht. Einerseits.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Etwas Eigenes mit Haustür

Andererseits lässt sich der Wunsch vieler Menschen, sich etwas Eigenes mit Haustür zu schaffen, aber auch nicht einfach negieren. Und hier kommt das Rotterdamer Architekturbüros MVRDV ins Spiel. Denn ihre Traumhäuser sehen so ganz anders aus als die schlüsselfertigen weissen Kisten, die ihren Kunden als vermeintliche Häuser ihrer Träume angedreht werden, tatsächlich aber nur landauf landab jedes Neubauviertel narkotisieren.

«Wieso stecken wir Menschen in solche Uniformen, wie wir vor 100 Jahren Kinder in Uniformen gesteckt haben?» sagt Winy Maas, einer der Gründer von MVRDV. Er sieht seine Entwürfe für Traumhaus, einen Projektentwickler aus Wiesbaden, der gewöhnlich eher in Richtung weisse Kisten denkt, als Beitrag gegen die architektonische Ödnis, ja sogar als «Kampf gegen die Zersiedlung».

So solls von innen aussehen: Traumhaus-Projekt in Mannheim. Foto: MVRDV

Warum? Weil MVRDV auch ein Mehrfamilienhaus entworfen hat. Vor allem aber, weil die Palette, aus der die Kunden wählen können, alles ist nur nicht uniform.

Das fängt beim Material für die Fassaden an. Von Holz über Stein bis hin zu natürlich begrünt ist vieles möglich. Genauso wie unterschiedliche Hausgrössen, Dachformen und Erdgeschosse zur Auswahl stehen. Ein Typ sieht sogar aus wie ein Vogelhaus, in die Höhe gestemmt von einem gewaltigen Ständer.

Eine Art Expo-Dorf

Es gibt freie Erdgeschosse und es gibt Farben. Farben! Im Land von Goethes Farbenlehre ja eine Rarität an Fassaden, wenn man mal von Hellgelb und Pastellrosa absieht.

In neun Monaten soll nun im neuen Mannheimer Stadtteil Franklin «ein buntes Viertel» aus 61 Traumhäusern entstanden sein. Für Maas eine Art Expo-Dorf, das zeigen soll, was möglich wäre, wenn man mehr Freiheiten lässt. Und für so manchen Häuschenfreund vielleicht die Chance, die Uniform abzustreifen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.