Klassiker Kadetten vs. Pfadi – Mit ungleicher Vorgeschichte in den Spitzenkampf Die Frage ist immer, was besser ist: Ausgeruht oder voll im Rhythmus einen Match bestreiten. Pfadi Winterthur und die Kadetten Schaffhausen treten am Samstag mit unterschiedlicher Ausgangslage zum Spitzenspiel an. Urs Stanger

Im September musste sich Pfadi von den Kadetten bezwingen lassen, am Samstag nun folgt der nächste Auftritt in Schaffhausen. Deuring Photography

Geradezu gemählich sind die Winterthurer im Februar in den zweiten Saisonteil der Nationalliga A gestiegen. In den drei Spielen gegen den BSV Bern, GC Amicitia Zürich und den RTV Basel waren sie nicht sonderlich gefordert, um die drei Siege einzufahren. Sie taten es mit einem Gesamtskore von 98:77.

Acht Spiele in 17 Tagen

Die Kadetten Schaffhausen hatten in der gleichen Zeit Anderes zu leisten. Auch sie holten in der NLA drei Pflichtsiege, gegen GC Amicitia, Basel und Endingen. Damit erschöpfen sich aber die Parallelen zu Pfadi. Denn zusätzlich standen seit dem 2. Februar auch noch fünf Einsätze in der European Handball League an: Zweimal zu Hause gegen Andy Schmids Rhein Neckar Löwen, einmal in Dänemark gegen GOG Gudme mit seinen Weltmeistern sowie diesen Dienstag und Donnerstag in Schaffhausen gegen die Slowenen aus Trebnje und die Ungarn aus Tatabanya. Fünf Punkte daraus lassen die Hoffnungen auf die Achtelfinals weiterleben.