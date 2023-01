Vandalismus in Wila – Mit Videoüberwachung gegen Sprayereien und Lärm Im neu gebauten Zentrum Wila gibt es Probleme mit Lärm und Sachbeschädigung. Die Eigentümer stellen nun Kameras auf. Rafael Rohner

Die Überbauung Zentrum Wila mit Konditorei, Volg und Praxis liegt im Ortskern unterhalb der Kirche. Foto: Enzo Lopardo

In der Gemeinde Wila ist es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Sachbeschädigung, Littering und Ruhestörung gekommen. Das schreibt die Gesellschaft Zentrum Wila in einer Mitteilung. Denn auch das neu gebaute Zentrum im Ortskern sei davon betroffen. Festgestellt habe man unter anderem grossflächige Sprayereien oder gezielte Ruhestörungen, insbesondere am Wochenende. «Die Schäden und Verunreinigungen mussten mit teilweise grossem Aufwand beseitigt werden», schreiben die Eigentümer. Die Gewerbetreibenden, Anwohnerinnen und Anwohner fühlten sich unnötigerweise belästigt. «Auch wenn sämtliche Vorfälle und Schäden der Polizei zur Anzeige gebracht wurden, ist die Ermittlung der Schuldigen komplex.»