BCW überzeugt im Angriff – Mit viel Bewegung zum Sieg über Hélios Die Basketballerinnen aus Winterthur dominierten am Sonntag die Bretter und gefielen mit einer starken Offensive. Der Lohn: Ein 84:73 über Hélios. Stefan Kleiser

Dominieren die Bretter: Die Winterthurerinnen, hier Olha Yatskovets, gewinnen bei Hélios. Foto: Stefan Kleiser

Es war die beste Halbzeit seit vielen Wochen. Im Positionsangriff präsentierten sich die Winterthurer Basketballerinnen erfrischend, unberechenbar und variabel wie schon lange nicht mehr. Zwar liessen sie im ersten Viertel 24 Gegenpunkte zu, da sie unkonzentriert agierten und sich in 1-gegen-1-Situationen schlagen liessen. Zudem häuften sich bis zur langenPause zehn Ballverluste an, es fand lange nicht jeder freie Wurf in den Ring und Fast-Break-Punkte gab es keine.

«Wir sagten uns: Das kann doch nicht sein, und sie wurden plötzlich nervös.» Cinzia Tomezzoli, Captain BC Winterthur

Darum gerieten die Winterthurerinnen bei Hélios Basket Mitte des zweiten Abschnittes 30:40 in Rückstand. Ucalam Césaria Ambrosio hatte bis dahin 18 Punkte für die Walliserinnen geworfen. Bis zur Schlusssirene kam bei der 25-Jährigen aber nur noch ein einziger Punkt dazu. Je länger das Spiel dauerte, desto empfindlicher fehlten den Walliserinnen mit Ana Vojtulek und der noch nicht spielberechtigten Jacqueline Blake zwei der drei Ausländerinnen.