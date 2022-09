Mit Backrezepten auf Reisen – Mit viel Sirup In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche: Kalb el louz. Heidrun Pschorn

Kalb el louz mit Griess. Foto: Heidrun Pschorn

Die algerische Spezialität wird Kalb el louz oder Qalb el louz, je nach Region auch Chamia und h’rissa genannt. Es bedeutet Herz der Mandel, da sich in der Mitte des Gebäcks eine Mandelschicht befindet. Ursprünglich stammt das Gebäck aus Constantine. Es ist eines der beliebtesten Desserts des Landes und wird häufig während des Ramadan mit Minztee, schwarzem Nelkentee oder Kaffee gegessen. Jetzt gehts aber los!

Rezept:

Teig:

440 g Hartweizengriess

200 g Zucker

1,2 dl Sonnenblumenöl

1,2 dl Wasser

1,5 EL Orangenblütenwasser

Prise Salz

½ TL Backpulver

Sirup:

200 g Zucker

5 dl Wasser

½ Saft von einer Bio-Zitrone

1,5 EL Orangenblütenwasser

Füllung:

150 g geschälte und gemahlene Mandeln

4 EL Zucker

½ TL Zimt

4 gemörserte Kardamomkapseln

1 EL Wasser (alternativ Orangenblütenwasser)

Dekoration:

Ganze geschälte Mandeln

etwas Butter zum Bestreichen

Zubereitung Teig:

In einer grossen Schüssel den Hartweizengriess mit Zucker und Salz vermengen. Das Sonnenblumenöl dazugeben und mit den Händen mischen. Nach und nach das Wasser mit dem Orangenblütenwasser hinzufügen. Weiter mit den Händen bearbeiten. Zu guter Letzt noch das Backpulver mit den Händen einreiben. Der Teig sollte sich feucht anfühlen und für mindestens 12 Stunden zugedeckt im Kühlschrank ruhen.

Zubereitung Sirup:

Wasser mit Zucker und Zitronensaft aufkochen. Für weitere 15 Minuten einköcheln lassen. Orangenblütenwasser hinzufügen und zur Seite stellen. Der Sirup muss kalt sein.

Zubereitung Füllung:

Die gemahlenen Mandeln mit dem Zucker, Zimt, Kardamom in einer Schüssel mit dem Wasser mischen.

Fertigstellung:

Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen. Eine Auflaufform (inwendig 25 x 20 cm) mit Öl oder Butter einfetten. Etwas weniger als die Hälfte des Teigs in die Form geben und glatt streichen. Die Füllung auf den Teig verteilen. Den restlichen Teig auf die Füllung geben und glatt streichen. Die Füllung muss bedeckt sein. Mit einem Messer den Teig vorschneiden und jeweils mit einer geschälten Mandel dekorieren. Im vorgeheizten Backofen (180 bis 190 Grad) circa 25 Minuten backen. Die Form herausnehmen und den Teig mit etwas Butter bestreichen. Weitere 25 bis 30 Minuten backen, bis der Kuchen goldbraun ist. Den Backofen ausschalten und die Form herausnehmen. Jetzt mit einem Messer am Rand der Form entlangfahren und die Rechtecke ganz durchschneiden. Den Sirup jeweils in vier Schritten auf den Kuchen giessen und weitere 5 bis 10 Minuten in den Backofen stellen. Herausnehmen und über Nacht ziehen lassen.

1 / 2 Das Gebäck ungebacken. Foto: Heidrun Pschorn

Tipp: Den Teig und den Sirup am Vorabend machen. Der Kuchen ist länger haltbar.

Fehler gefunden?Jetzt melden.