Saisonstart im Frauen-Volleyball – Mit vielen Optionen strebt Aadorf das Playoff an Das NLB-Team des VBC Aadorf ist für die neue Saison gerüstet – mit einem Kern aus jungen und erfahrenen Volleyballerinnen. Die Konkurrenz hat teils hohe Ziele. Roger Metzger

Fiona Wirth hat gute Voraussetzungen, um sich in der NLB zu etablieren. Adrian Portmann

«Wir können und wollen vorne mitspielen», sagt Sonja Mathis, die Präsidentin des VBC Aadorf, zur bevorstehenden Saison, die am Samstag mit dem Auswärtsspiel gegen den VBC Glaronia beginnt. Mindestziel ist die Qualifikation fürs Playoff, also ein Rang unter den ersten vier Teams in der Siebnergruppe NLB Ost.