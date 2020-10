Ernährung an Schulen in Winterthur – Mittagstisch-Zmittag mundet Kindern nun «einen Tick» besser Im Gemeinderat wollte man wissen, wie gesund das Essen ist, das in Schulen und Horten auf den Tisch kommt. Till Hirsekorn

Wer die Winterthurer Schulen mit Essen beliefert, muss viel Bio, Fleisch aus Schweiz liefern und saisonal kochen. Foto: Mischa Cristen.

Wie gesund ist das Essen, das in Winterthurer Schulen geschöpft wird, zum Beispiel am Mittagstisch? Die Stadt Bern etwas, so die vier Interpellanten um Andreas Geering (CVP), habe seit 2017 eine eigene «Ernährungs- und Qualitätsrichtlinie». Die Gemeinderäte wollten daher wissen, ob Winterthur nachzieht, von den Catering-Unternehmen Bio-Standards verlange, Poulet aus tiergerechter Produktion und aus der Schweiz auf die Teller komme oder die Saisonalität eine Rolle spiele.