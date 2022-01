Stadtparlament von Winterthur – Mittagstische für Sekschüler gibt es bald in der ganzen Stadt Bislang entschied jeder Schulkreis selbst, ob er Mittagstische in der Oberstufe fördert. Künftig gibt es ein stadtweit einheitliches Konzept. Delia Bachmann

Die Gymischüler in der Kantonsschule Rychenberg haben schon einen grossen «Mittagstisch» – die Mensa. Jetzt soll es auch für alle Sekschüler in Winterthur ein Angebot geben. Foto: Marc Dahinden

Ob ein Kind in der Sek einen Mittagstisch besuchen kann, hing in der Stadt Winterthur bisher davon ab, welche Schule es besucht. Während der Schulkreis Oberwinterthur ein ausgebautes Angebot hat, gibt es in Töss gar keine Mittagstische.

Mit einem Postulat forderte Gabi Stritt (SP) ein einheitliches Konzept: «Verlässliche Betreuungsstrukturen sollen in der Volksschule, auch auf Sekundarstufe, für eine moderne und attraktive Stadt wie Winterthur selbstverständlich sein», sagte sie.

Heute sei es zu oft vom Engagement der Eltern abhängig, ob und wie ein Mittagstisch in der Oberstufe umgesetzt wird.