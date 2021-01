Grosser Gemeinderat in Winterthur – Mitte-rechts zeigt sich vor der Budgetdebatte geschlossen Der Mitte-rechts-Block will am verspäteten Budget 2021 nur noch Details ändern. SP und Grüne hingegen fordern mehr Geld für den Bau, die IT und das Personal. David Herter

Die Budgetdebatte findet in der Axa-Arena statt. Publikum ist – mit beschränkter Platzzahl – zugelassen. Foto: Marc Dahinden

Am Montag und in einer Woche berät der Grosse Gemeinderat das Budget 2021. Es sieht einen Gewinn von 1,1 Millionen Franken vor, bei Ausgaben von 1,649 Millionen Franken und einem Steuerfuss von 125 Prozent.

So spät wie diesmal wurde das Budget in Winterthur noch nie beraten. Jedenfalls erinnern sich selbst pensionierte Stadtpolitik-Berichterstatter nicht an eine Debatte erst Ende Januar. Solange kein Budget beschlossen ist, muss die Stadtverwaltung mit einem Notbudget kutschieren.

In seinem ersten Budgetvorschlag hatte der Stadtrat einen Steuerfuss von 129 Prozent vorgesehen. Auf Antrag der Aufsichtskommission wies ein Mitte-rechts-Block die Steuererhöhung um 7 Prozentpunkte aber schon im Oktober zurück, so früh wie nie zuvor. Die Rückweisung verbanden EVP, GLP, CVP/EDU, FDP und SVP/PP mit vier Forderungen, die der Stadtrat in seinem zweiten Vorschlag alle berücksichtigte.