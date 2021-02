Turbo-Öffnung der Restaurants – Mitte will Entmachtung des Bundesrats verhindern Der Plan der SVP, die Landesregierung per Gesetz zu schnellen und unumkehrbaren Lockerungen des Corona-Regimes zu zwingen, droht zu scheitern. Denis von Burg , Mischa Aebi

Andrea Gmür, Fraktionschefin der Mitte, will bei der Entmachtung des Bundesrats nicht mitmachen. Foto: Keystone

Angeführt von der SVP, wollen bürgerliche Gesundheitspolitiker den Bundesrat quasi entmachten und ihm vorschreiben, Restaurants schnell, unumkehrbar und ohne Rücksicht auf die epidemiologische Lage wieder zu öffnen. Das hat die Mehrheit in der Gesundheitskommission des Nationalrats beschlossen. Umsetzen will sie die Turbo-Öffnung mit einer Änderung des Covid-19-Gesetzes. Jetzt stellen sich aber die Mitte-Fraktion und wichtige bürgerliche Regierungsräte gegen dieses Vorhaben. Sie verlangen, dass der Bundesrat – in Absprache mit den Kantonen – weiterhin über die Öffnungsschritte entscheiden könne.