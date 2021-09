Zur Erinnerung an die Corona-Opfer – Mitten ins Herz von London Gegenüber dem Parlament von Westminster haben Angehörige von Verstorbenen eine «Nationale Covid-Gedenkmauer» geschaffen. Ob die Mauer auf Dauer erhalten bleiben wird, darüber ist sich die Regierung noch nicht im Klaren. Peter Nonnenmacher aus London

Wen hat sie wohl verloren? Eine junge Frau malt ein neues Herz auf die «Nationale Covid-Gedenkmauer» in London. Foto: Tolga Akmen (AFP, Getty Images)

Vielen Politikern ist sie ein Dorn im Auge. Direkt gegenüber dem Westminster-Parlament, am anderen Ufer der Themse, erinnert sie die Abgeordneten Tag für Tag an etwas, woran nicht jeder erinnert werden will.

Die vertraute Mauer nämlich, die dort den Uferweg vom Gelände des St Thomas’ Hospital trennt, ist in diesem Sommer zur inoffiziellen Gedenkstätte für die Opfer der Pandemie in Grossbritannien geworden. Zur «Nationalen Covid-Gedenkmauer» haben ihre Urheber sie erhoben. Als «die Mauer der 150’000 Herzen» ist sie ihren Landsleuten bekannt.

Denn von Westminster Bridge an, mehrere Hundert Meter weit, zieht sich das nunmehr rot gesprenkelte Band des steinernen Bauwerks Richtung Süden. Seit März hat sich die Mauer an diesem Themse-Abschnitt mit Tausenden und Abertausenden aufgemalter Herzen gefüllt. Mit kleinen und grossen Herzen, mit Namen, Daten, untröstlichen Nachrufen und bewegenden Liebesgrüssen ist die Mauer inzwischen, sechs Monate nach dem Auftauchen der ersten Zueignungen, vollständig übersät.