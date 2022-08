Mordfall «Barchetsee» – «Mitverantwortlich beteiligt»: Polizei verhaftet zweiten Mann 2007 wurde eine Leiche im Barchetsee bei Oberneunforn gefunden. Die Thurgauer Strafverfolgungsbehörden haben nun Verfahren gegen zwei Männer eröffnet.

Hier wurde die Leiche des 27-jährigen Ägypters gefunden: Der Barchetsee in Oberneunforn. Archivfoto: Marc Dahinden

Im Jahr 2007 wurde ein 27-jähriger Ägypter umgebracht. Seine Leiche wurde mit Schusswunden und mit einem Betonelement beschwert im Barchetsee bei Oberneunforn gefunden. Lange Zeit blieb der Fall ungelöst. Nun konnte 15 Jahre nach der Tat ein 62-jähriger Schweizer Tatverdächtiger festgenommen werden – unter anderem dank der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ungelöst».

Wie die Kantonspolizei Thurgau nun schreibt, werfen die Thurgauer Strafverfolgungsbehörden einem 58-jährigen Italiener vor, am Tötungsdelikt «Barchetsee» mitverantwortlich beteiligt gewesen zu sein. Der Mann wurde am vergangenen Mittwochmorgen an seinem Wohnort im Kanton Schaffhausen von der Schaffhauser Polizei in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Thurgau festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen führt eine Strafuntersuchung gegen den Mann, das Zwangsmassnahmengericht hat Untersuchungshaft angeordnet.

Die Ermittlungen von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft sind noch nicht abgeschlossen, wie die Polizei weiter schreibt.

