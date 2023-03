Sweet Home: 6 Seelentröster – Mmh, cremig! Wenn alles ein bisschen grau und trostlos scheint, helfen Butter und eine dicke Portion Rahm. Und davon hat es in diesen Rezepten reichlich. Marianne Kohler Nizamuddin

Wer Rahm liebt, kauft richtigen Vollrahm, den man gut schlagen kann. Fantastisch sind auch Doppelrahm aus Gruyère und Crème fraîche. Halbrahm und Schlagrahm aus der Dose sind hingegen nur halbpatzige Sachen. Wenn Sie sich für Rahm und Butter entscheiden, dann machen Sie das nicht auf die geizige Art. Denken Sie dabei immer an Frankreich. Da wird viel mit Butter und Rahm gekocht und es gibt dennoch viel weniger Fettleibigkeit und Herzleiden als in anderen Ländern. Gute, ehrliche Zutaten und langsamer Genuss sind viel gesünder als schlechtes Gewissen, Dauerdiäten und schnelles, lieblos gemachtes und serviertes Essen. Foto über: Sweet And Savory