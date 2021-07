Pumptrack-Dorf Neftenbach – Im Sommer können Pumptrack-Fans schon mal üben Der mobile Pumptrack des Sportamts Winterthur gastiert in den Sommerferien für elf Tage in Neftenbach. Mit der geplanten fixen Anlage hat das aber nichts zu tun. Dagmar Appelt

Die mobile Pumptrack-Anlage der Stadt Winterthur. Nicht alle wissen es, aber Helm tragen ist Pflicht. Foto: Marc Dahinden

Neftenbach steht dieses Jahr ganz im Zeichen des Pumptracks. So will es scheinen. Nicht nur, dass die Gemeinde einen Pumptrack am Rande der Gemeindewiese plant. In den Sommerferien wird ausserdem der mobile Pumptrack des Sportamts Winterthur vom 22. Juli bis zum 2. August auf dem Basketballplatz neben dem Jugendtreff InPoint beim Schwimmbad gastieren.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Das Sommerferienprogramm wird von einem Organisationskomitee des Familienvereins organisiert. «Es freut uns riesig, dass wir die mobile Anlage des Sportamts Winterthur zu uns holen können», sagt Fabienne Heinzer vom OK Ferienprogramm und betont: «Der mobile Pumptrack hat absolut nichts mit den Plänen für den festen Pumptrack auf der Gemeindewiese zu tun.» Als die Planung mit dem Sportamt Winterthur für das Sommerferienprogramm 2021 aufgenommen wurde, hätten sie von der Initiative für einen festen Pumptrack noch gar nichts gewusst.