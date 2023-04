NIO Shanghai – Mobiles Gemeinschaftsgefühl China ist der grösste Elektroauto-Markt der Welt. Hersteller wie NIO aus Shanghai gehen neue Wege und zeigen, wie die Zukunft der Branche aussehen könnte. David Schnapp

Trotz ganzheitlichem Ansatz geht es auch bei NIO in erster Linie um E-Automobile. Foto: NIO

Das NIO-House im Zentrum der chinesischen Metropole Shanghai ist eine Mischung aus Autohaus, Café, Lounge und Co-Working-Space. An langen Holztischen sitzen Leute mit Laptops und sprechen in ihre Headsets, Mütter mit Kind machen hier eine Pause, und hinter einem grauen Tresen steht eine hochwertige Espressomaschine von La Marzocco. Der chinesische Barista weiss genau, wie man einen guten Flat White zubereitet. Oder man bestellt einen kühlen Grüntee mit Birnengelee nach der Art von Shijiazhuang. In Regalen stehen Bücher zur Ausleihe bereit – «Atonement» von Ian McEwan oder der «Essential Guide to Wine» liegen beispielsweise auf und laden zum Verweilen ein.