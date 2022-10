«Die Höhle der Löwen» als Erfolgsturbo – Modelabel aus Embrach will mit Gucci und Hermès gleichziehen Die Investoren haben sich zurückgezogen, doch das Embracher Modelabel Finelli ist auf Höhenflug. Bekannt wurde es durch «Die Höhle der Löwen Schweiz» auf 3+. Beatrix Bächtold

2021 entschieden sich die Investoren (von links) Lukas Speiser, Bettina Hein und Tobias Reichmuth in «Die Höhle der Löwen Schweiz» für den Embracher Khawar Awan, der sein Finelli-Sweatshirt trägt. Foto: 3+ (zvg)

Für den Firmengründer und CEO des Modelabels, Khawar Awan, geht diese Tage ein Traum in Erfüllung. Am Hauptbahnhof Zürich eröffnet er einen eigenen Pop-up-Store. Angefangen hat aber alles ganz klein. Der heute 22-Jährige kreierte nach der Matur sein Modelabel, sah im Louvre in Paris eine Skulptur des italienischen Barockbildhauers Giuliano Finelli und taufte sein Label nach ihm.