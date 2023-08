Modellflugtag in Winterthur – Modellflieger sind schnell, ihre Figuren spektakulär Beim Showfliegen der Modellfluggruppe Sulzer zeigten am Sonntag in Oberwinterthur dreissig Piloten ihr Können. Helmut Dworschak

Spektakuläre Sturzflüge gehören beim Modellfliegen zum Standardprogramm. Foto: Madeleine Schoder

Ein grosser Modellflieger setzt elegant auf der Landebahn auf. «Herrlich» findet das der Speaker. Es zeige aber auch, wie leicht der Flieger sei. «Sonst würde das nicht klappen.» Dann steht schon der nächste Start an, der Pilot lässt den Motor warm laufen, während Helfer die Flügel festhalten. Rund hundert Personen stehen und sitzen am Mittag an der Abschrankung und beobachten das Treiben am Himmel und auf dem etwa zehn Meter breiten, den Piloten vorbehaltenen Wiesenstreifen vor ihnen. Noch einmal so viele Leute bevölkern die Festwirtschaft im Hintergrund. Der Flugtag ist auch ein Treffpunkt. Viele Kinder und ältere Menschen sind auf dem Gelände zu sehen. Vor dem Samariterposten proben Kinder mit Papierfliegern. Aus den Lautsprechern ertönt Rockmusik.