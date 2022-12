Kolumne Lomo – Modem der Nostalgie Der «Landbote»-Kolumnist ist anfällig für Klassiker des täglichen Gebrauchs. Einiges davon liegt auf seinem Schreibtisch, von anderem träumt er bloss. Johannes Binotto

Ein Füllfederhalter, wie ihn der Grossvater in der Ledertasche bei sich hatte. Foto: Fotoarchiv

«Es gibt sie noch, die guten Dinge» – so lautet der Slogan eines Warenhauses, in dem man für gutes Geld lauter Klassiker des täglichen Gebrauchs erstehen kann. Sei es das Aftershave des Grossvaters oder die Ledertasche aus den 1920er-Jahren, die Messinglampe mit dem grünen Schirm oder die Kaffeemühle mit Schwungrad – hier wird die eigene Nostalgie auf jeden Fall fündig.

Ich muss ja zugeben, dass ich selber mehr als anfällig bin für all den Kram aus einer anderen Zeit. Seh ich all die altertümlichen Utensilien auf meinem Pult liegen, die Füllis, Bleistifthalter, den Kompass und die Briefablage, dann kommt es mir selber so vor, als sässe hier keine Winterthurer Landratte von 2022, sondern ein weltreisender Forscher aus dem 19. Jahrhundert. Dass es dabei im Angebot auch ein paar, in meinen Augen eher absurde, Luxusgüter gibt, versteht sich da von selbst.

Zum Beispiel zweifle ich etwas, ob jemand, der sich einen Edelstahlspaten für mehrere Hundert Franken leistet, diesen dann auch tatsächlich im Garten benutzt. Doch nicht weniger absurd (wenn auch weniger kostspielig) ist im Vergleich dazu meine eigene Leidenschaft für altertümliche Notizbücher, die ich dann aber eigentlich gar nie brauche. Ich wäre ja gern die Sorte von Mensch, die diese tollen, eng beschriebenen, mit schönen Zeichnungen und spannenden Ideen gefüllten Notizbücher mit sich führt. Die Realität indes ist die, dass ich meine Notizen am Ende doch immer nur auf Servietten und Kassenbelege mache, weil ich natürlich das Notizbuch nie dabei hab, wenn ich es brauchen würde.

Jedoch fällt mir auf, dass gewisse Objekte des Alltags offenbar noch nicht Nostalgiewert haben. So frage ich mich, warum es im Warenhaus der alten Sachen beispielsweise nicht auch Internetmodems aus den 1980ern zu kaufen gibt. Ich kann mir schon die Werbestrategie vorstellen: «Erleben sie das World Wide Web wieder wie zur Zeit ihrer Eltern! Surfen wird zur Entschleunigungstherapie, weil ein einzelnes Bild eine halbe Stunde braucht, bis es Zeile für Zeile auf ihren Rechner geladen ist. Derweil erfüllt das Quiiiitschknirschknaaaasch-Gekreische des Modems ihre Wohnung mit altvertrautem Klang.»

Ich biete dem Warenhaus diese geniale Idee für eine neue Produktlinie hiermit gratis an. Sie können mich ja dann in Form von Notizbüchern bezahlen.

