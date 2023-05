Kolumne Kulturperle – Moderne schwarze Musikkultur Das Festival Afro-Pfingsten geht musikalisch neue Wege. Zu entdecken ist etwa Klassik von afroamerikanischen Komponisten. Helmut Dworschak

In den Fussstapfen ihrer Mutter Kandia Kouyaté: Die Griot-Sängerin Djely Tapa. Foto: PD

Die Griots und ihr weibliches Gegenstück, die Griottes, sind die Geschichtenerzähler Westafrikas. Die Funktion ihrer Gesänge erinnert an die Spielleute im europäischen Mittelalter: So setzen sie ihre Auftraggeber in ein günstiges Licht, erzählen Geschichten, unterhalten und belehren gleichzeitig.