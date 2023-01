Wohnen in Winterthur – Moderne Wohnformen auf altem Fabrikgelände Seit einigen Monaten sind die neuen Wohnungen am Rande der Lokstadt bezogen. Die Architektur kombiniert Denkmalschutz und Filmkulissencharme. Bewohner erzählen, wie es sich dort lebt. Adrian Mebold

Von der Hinterseite der neuen Wohnungen hat man einen guten Blick auf den Brühlberg, das Vogelsang-Quartier und das Tössemer Wohnquartier. Foto: Madeleine Schoder

Hinter den Backsteinmauern, wo sich einst Lagerräume und Werkstätten versteckten, stapeln sich jetzt in elf Reihenhäusern Wohnungen unterschiedlicher Typologie; vom Loftstudio bis zur dreistöckigen Maisonette. Im Auftrag der Bauherrin Implenia AG entwickelte das Winterthurer Architekturbüro Kilga Popp Architekten eine spezifische Townhouse-Architektur am Rande der Lokstadt an der Ernst-Jung-Gasse 1 bis 11.