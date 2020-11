Interview zur Patientenverfügung – «Möchte ich das auf mich nehmen

und weiterleben?» Wie heikel ist die Empfehlung, eine Patientenverfügung zu erstellen – soll man in der Corona-Zeit Platz machen für Viruskranke? Der stellvertretende Leiter des Instituts für Intensivmedizin des Universitätsspitals Zürich erklärt. Alexandra Kedves

Ein Covid-19-Patient im November auf der Intensivabteilung des Spitals in Yverdon-les-Bains. Foto: Keystone

Die Bilder von den Lastwagen in Italien, die Berge von Särgen abtransportierten, haben sich in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Krankheit und Tod haben sich als reales Risiko ins Rampenlicht unserer Fitnessgesellschaft geschoben. Und damit die Frage danach, was Leben ausmacht; was am Ende zählt. Auch für die Medizin ist das eine Frage.

So hat die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin diese Woche eine Stellungnahme herausgegeben zur «vollständigen Auslastung zertifizierter und anerkannter Intensivbettenkapazitäten», die derzeit praktisch eingetreten sei. Man wolle Qualitätseinbussen in der intensivmedizinischen Behandlung verhindern. Am Schluss des Schreibens heisst es: «Alle Personen – vor allem diejenigen, die durch das neue Coronavirus besonders gefährdet sind – werden gebeten, sich im Rahmen einer Patientenverfügung Gedanken dazu zu machen, ob sie im Falle einer schweren Erkrankung lebensverlängernde Massnahmen erhalten möchten oder nicht.»