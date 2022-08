Meldung zu Tigermücken in Winterthur – Möglicherweise erstmals Tigermücken in Winterthur entdeckt Zwei Winterthurer haben an der Kernstrasse in Töss angeblich Tigermücken gefunden. Die Expertin zeigt sich skeptisch, konnte die Insekten aber noch nicht eindeutig bestimmen. Patrick Gut

Die Tigermücke erkennt man unter anderem an der deutlichen weissen Linie auf dem Rücken und an den weissen Enden der Beine. Foto: Gabi Müller

Vor ein paar Tagen haben gleich mehrere Anwohner an der Kernstrasse in Winterthur-Töss mutmasslich Asiatische Tigermücken entdeckt, die aus einem Entwässerungsschacht kamen. Die Finder verfassten Einträge im Winterthurer Stadtmelder. Es würde sich um den ersten bestätigten Fund von Tigermücken in Winterthur handeln.