Jungfilmer aus Winterthur – Molche im Schnee und andere Absurditäten Corona hat den Filmemacher Matthias Sahli schon im Februar auf dem linken Fuss erwischt. Irene Genhart

Matthias Sahli mit dem Science-Fiction-Roman, der ihn zu seinem neuen Film inspirierte. Foto: PD

Corona, meinte Matthias Sahli, vom ersten Anruf überrumpelt, beeinflusse seine künstlerische Arbeit derzeit nur wenig. Er bereite die Dreharbeiten seines Masterfilms vor, und das sei seit langem so geplant. Später per Mail um ein Interview gebeten, lässt er sich ein paar Tage Zeit und gibt dann sein Okay. Das Gespräch schliesslich – telefonisch geführt – bringt eine Corona-Story zutage, die köstlicher kaum sein könnte. «Corona», sagt Sahli jetzt, «hat mich bereits im Februar, als der Lockdown hier noch undenkbar war, auf dem linken Fuss erwischt.»